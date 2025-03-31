Боб Арум: Джервонта Дэвис проиграл в бою с Роучем

Легендарный американский промоутер Боб Арум высказался о титульном поединке в легком весе (до 61,2 кг) между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, состоявшемся 2 марта в США.

Напомним, в девятом раунде Дэвис встал на колено, однако на рефери не засчитал нокдаун. Поединок завершился вничью.

«Роуч победил. Это был близкий поединок. Я считаю, что Дэвису пора начать серьезно относиться к боксу. Дело не только в медийности. Он смотрелся посредственно. Не знаю, способен ли он измениться. Я бы хотел, чтобы он выглядел хорошо, поскольку его упоминали как возможного соперника для бойцов, которых я продвигаю», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Sean Zittel.