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Экс-чемпион мира: Канело предсказуем, и Кроуфорд покажет это

Экс-чемпион мира: Канело предсказуем, и Кроуфорд покажет это
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Тимоти Брэдли высказался о возможном поединке между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Кроуфорд — самый умелый боец в мире. Я бы определённо сказал, что у него есть шанс. Он может перебоксировать Канело. Альварес очень предсказуем. Он очень силён, но очень предсказуем. Думаю, что Кроуфорд покажет это», — сказал Брэдли в интервью на YouTube-канале Boxing Social.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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