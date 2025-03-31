Канело оценил предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона с кубинцем Скаллом

Чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) с кубинцем Уильямом Скаллом.

«У него кубинская школа бокса. А она очень сложная. Он знает, как использовать всю площадь ринга. У него хороший джеб. Это боец хорошего уровня. И чемпион мира. Я же снова хочу стать абсолютным чемпионом в этом весе. Двукратным абсолютным чемпионом мира», — сказал Альварес в интервью на YouTube-канале FightHype.com.

Напомним, поединок Альварес – Скалл состоится 4 мая в Саудовской Аравии.

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Работа на лапах с Саулем Альваресом от первого лица: