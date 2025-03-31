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Инсайдер: команда Бенавидеса потребовала у WBC больший гонорар за бой с Биволом

Инсайдер: команда Бенавидеса потребовала у WBC больший гонорар за бой с Биволом
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Команда американского полутяжеловеса Дэвида Бенавидеса сделала запрос во Всемирный боксёрский совет (WBC) с требованием увеличить гонорар за санкционированный поединок с абсолютным чемпионом россиянином Дмитрием Биволом, сообщает инсайдер Дэн Рафаэль.

«Стандартный раздел 75 на 25 был установлен для торгов по бою Бивол – Бенавидес, которые состоятся 8 апреля. Сторона Бенавидеса запросила раздел 55 на 45 в пользу Бивола. WBC отказал, но согласился изменить распределение, согласно правилам, на 60-40 в пользу Бивола», — написал Рафаэль в социальной сети.

Дэвиду Бенавидесу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. Является двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). С 2024 года выступает в полутяжёлом весе.

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