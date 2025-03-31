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Олейник: Орловский хочет бой с Фёдором. Его нужно заманить либо желанием, либо деньгами

Олейник: Орловский хочет бой с Фёдором. Его нужно заманить либо желанием, либо деньгами
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Российский ветеран смешанных единоборств Алексей Олейник прокомментировал заявление экс-чемпиона UFC белоруса Андрея Орловского, вызвавшего на реванш Фёдора Емельяненко.

«Почему нет? Орловский хочет. Теперь вопрос в Фёдоре. Его нужно заманить либо желанием, либо деньгами. А у него желания нет. Он победил, ему нечего доказывать. А у Андрея желание есть. Ему нужно реабилитироваться. Если у организаторов появится понимание, что к этому поединку будет отклик большой во всём мире, они попытаются его сделать. Любыми деньгами», — сказал Олейник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

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