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Забит Магомедшарипов планирует возобновить карьеру — источник

Забит Магомедшарипов планирует возобновить карьеру — источник
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Бывший рейтинговый боец UFC, выступавший в полулёгком весе (до 66 кг), россиянин Забит Магомедшарипов планирует возобновить профессиональную карьеру бойца смешанных единоборств. Об этом сообщил его близкий друг Мутао Кудиев в видео, которое тот опубликовал на своей странице в социальных сетях.

«Кто там возвращения [Забита] ждал? Скоро будут большие новости», — сказал Кудиев.

Забиту Магомедшарипову 34 года. Уроженец Хасавюрта дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, является бывшим чемпионом ACB в полулёгком дивизионе (до 65 кг).

В 2017 году Магомедшарипов впервые выступил в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения. В июне 2020 года Забит объявил о завершении карьеры.

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