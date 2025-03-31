Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теренс Кроуфорд: могу завершить карьеру прямо сейчас и войти в Зал славы

Теренс Кроуфорд: могу завершить карьеру прямо сейчас и войти в Зал славы
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд считает, что прямо сейчас он может претендовать на включение в Международный Зал боксёрской славы.

«Я могу завершить карьеру прямо сейчас и войти в Зал славы. А Эррол Спенс-младший не может. Всё, чего я достиг, он всё ещё пытается достичь», — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.

Напомним, бой между Кроуфордом и Спенсом-младшим за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе состоялся 29 июля 2023 года. Поединок завершился победой Теренса техническим нокаутом в девятом раунде. Для Эррола это поражение стало первым на профессиональном ринге.

Материалы по теме
Кроуфорд назвал свой топ-5 величайших боксёров в истории, не включив в него Али и Тайсона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android