Режиссёр фильма «300 спартанцев» снимет кино о UFC

Известный голливудский режиссёр Зак Снайдер снимет фильм Brawler («Боец») о смешанных единоборствах. Об этом сообщает издание Deadline.

В центре сюжета окажется молодой боец, выросший на улицах Лос-Анджелеса и получивший возможность подраться за титул чемпиона UFC.

Снайдер напишет сценарий, а также выступит режиссёром фильма. Когда выйдет кинокартина, не уточняется. Кроме того, руководство UFC будет оказывать Заку всяческую помощь при съёмках фильма.

Также анонс о работе Снайдера над фильмом о смешанных единоборствах прокомментировали боксёрский промоутер и председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх и президент UFC Дана Уайт.

Аль аш Шейх: Я был поклонником творчества Зака ​​в течение многих лет, его уникальный стиль — от культовых боевых сцен до размашистых визуальных эффектов и чрезвычайно эмоционального повествования — в сочетании с его очеловеченным изображением глубоко порочных персонажей является уникальным. Я не мог представить себе лучшего человека для партнёрства, чтобы вывести UFC на большой экран. Журнал Ring со своим 103-летним наследием окажет поддержку, чтобы обеспечить успех проекта.

Уайт: У Турки Аль аш-Шейха и Зака Снайдера есть общее видение создания фильма о UFC. Они оба очень увлечены этим проектом, чтобы показать фанатам, что требуется, чтобы стать чемпионом UFC. Это невероятно амбициозный проект, и я с нетерпением жду, когда он воплотится в жизнь.