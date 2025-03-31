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Джонс: Рейес, давай сыграем в «камень-ножницы-бумага». Так ты наконец победишь меня

Джонс: Рейес, давай сыграем в «камень-ножницы-бумага». Так ты наконец победишь меня
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс в саркастичной манере обратился к бывшему сопернику и экс-претенденту на титул UFC в полутяжёлом весе соотечественнику Доминику Рейесу, который неоднократно заявлял, что победил его в очном поединке. Их бой состоялся в феврале 2020 года на турнире UFC 247 и завершился в пользу Костлявого единогласным решением судей.

UFC 2020. UFC 247, Хьюстон, США
Джон Джонс (W) - Доминик Рейес
09 февраля 2020, воскресенье. 08:20 МСК
Джон Джонс
Окончено
PTS
Доминик Рейес

«Рейес, давай сыграем в «камень-ножницы-бумага». Так ты наконец победишь меня хоть в чём-то. Тогда не придётся слушать истории о твоей победе через 40 лет», — написал Джонс в комментариях под одним из видео в «Инстаграме», в котором Доминик заявляет о своей победе над ним.

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