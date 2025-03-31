Забит Магомедшарипов не собирается возобновлять карьеру в ММА — Mash

Бывший рейтинговый боец UFC, выступавший в полулёгком весе (до 66 кг), россиянин Забит Магомедшарипов не собирается возобновлять карьеру бойца смешанных единоборств. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно имеющейся информации, Забит не хочет возвращаться в октагон по религиозным соображениям. Друзья экс-бойца UFC уточнили, что видео тренировки Магомедшарипова, в котором его товарищ анонсирует скорое возвращение Забита, сняли, чтобы заинтриговать фанатов и привлечь внимание к атлету.

Забиту Магомедшарипову 34 года. Уроженец Хасавюрта дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году. Также он является бывшим чемпионом ACB в полулёгком дивизионе (до 65 кг).

В 2017 году Магомедшарипов впервые выступил в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения. В июне 2022 года Забит объявил о завершении карьеры.