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Райан Гарсия: если я проиграю Роландо Ромеро, то сяду в тюрьму к Пи Дидди

Райан Гарсия: если я проиграю Роландо Ромеро, то сяду в тюрьму к Пи Дидди
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Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия заявил, что в случае если проиграет соотечественнику Роландо Ромеру в поединке за титул регулярный титул WBA в полусреднем весе, то сядет в тюрьму в камеру к музыкальному продюсеру Шону Комбсу, который больше известен как Пи Дидди (P. Diddy).

«Если я проиграю Роландо Ромеро, то сяду в тюрьму к Пи Дидди», — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Шон Комбс был арестован 17 сентября 2024 года в Нью-Йорке — ему были предъявлены обвинения в причастности к секс-торговле, в сексуализированном насилии и рэкете. Судебный процесс по делу Комбса начнется 5 мая в Нью-Йорке.

Бой между Гарсией и Ромеро состоится 2 мая в Нью-Йорке и станет главным событием вечера.

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