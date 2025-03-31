Основатель PFL выступил с идеей организовать бой между Усиком и Полом в своей лиге

Основатель бойцовского промоушена PFL Донн Дэвис выступил с идеей организовать бой по правилам смешанных единоборств между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу непобеждённым украинцем Александром Усиком и известным американским боксёром и блогером Джейком Полом в своей лиге.

«Бой Александра Усика против Джейка Пола по правилам смешанных единоборствах вполне может состояться в PFL. 2026 год — идеальный вариант для боя Усика с Джейком», — написал Дэвис на своей странице в социальных сетях.

Напомним, свой последний бой Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником стал представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Для боксёров это был реванш. Поединок завершился победой Александра единогласным решением судей.

Джейк Пол, в свою очередь, в последний раз дрался 16 ноября с легендарным Майком Тайсоном. Бой завершился победой победой Джейка единогласным решением судей.