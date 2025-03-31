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Мераб Двалишвили провёл схватку по борьбе с олимпийским чемпионом в тяжёлом весе

Мераб Двалишвили провёл схватку по борьбе с олимпийским чемпионом в тяжёлом весе
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Действующий обладатель титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили провёл схватку по борьбе с олимпийским чемпионом по вольной борьбе в тяжёлом весе (до 125 кг) американцем Гейблом Стивесоном.

Напомним, последний бой Мераба состоялся 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Его соперником был топовый и непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов. Поединок завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Молодого орла это поражение стало первым в карьере.

В своём профессиональном рекорде грузинский атлет имеет 19 побед, из которых четыре были одержаны досрочно, и четыре поражения.

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