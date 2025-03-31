Большинство членов парламента Ирландии отказались бы голосовать за Макгрегора на выборах

Известный британский телеканал Sky News провёл опрос среди 134 членов парламента Ирландии из 234, попросив их ответить, будут ли готовы они проголосовать на предстоящих президентских выборах за кандидатуру бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе Конора Макгрегора.

Согласно результатам опроса, ни один член парламента не выразил желания поддержать Печально известного.

Также один из политиков на условиях анонимности дал резкую характеристику Конору.

«Он женоненавистник и бандит. От имени женщин Ирландии я хочу сказать ему, чтобы он шёл к чёрту. Я считаю его слабоумным и вульгарным человеком. Никогда бы не назвала его даже отдалённо подходящим кандидатом», — приводит слова неназванного политика телеканал Sky News.