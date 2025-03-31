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«Когда защищаешь Родину — это немного другое». Тим Цзю — о бое со Спенсером в Австралии

«Когда защищаешь Родину — это немного другое». Тим Цзю — о бое со Спенсером в Австралии
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Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю высказался насчёт предстоящего поединка с Джоуи Спенсером, который состоится 6 апреля.

«Мне должны помочь трибуны [победить]. Когда ты защищаешь Родину – это немного другое. Мы сильнее, когда находимся в Австралии, контролируем все наши действия, извлекаем из всего преимущества. Здорово выступать перед австралийскими фанатами», — сказал Цзю в интервью на YouTube-канале Sporting News Australia.

Тиму Цзю 30 лет. Австралиец российского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, досрочно остановив американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

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