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«Я не оскорблял Чарльза, а говорил правду». Топурия — о высказываниях в адрес Оливейры

«Я не оскорблял Чарльза, а говорил правду». Топурия — о высказываниях в адрес Оливейры
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Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия прокомментировал свои резкие высказывания в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейры.

«Я не оскорблял Чарльза, а говорил правду. У него 10 поражений в карьере. Оливейра говорит, что лёгкий вес – самый сложный дивизион. Когда Чарльз дрался в полулёгком, Каб Суонсон его избил», — приводит слова Топурии портал Bloody Elbow.

Илии 28 лет. В качестве профессионала он дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году, а в 2020 году — в UFC. К настоящему моменту Топурия имеет в своё активе 15 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

В последнем поединке, который состоялся в Абу-Даби на турнире UFC 308, Топурия разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем. Поединок завершился победой испанского атлета нокаутом в третьем раунде.

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