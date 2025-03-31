Боксёр из Нигерии потерял сознание во время боя, после чего погиб

40-летний нигериец Габриэль Олувасегун Оланреваджу (13-8-1) во время поединка в полутяжёлом весе с Джоном Мбанугу (12-1-1) потерял сознание в третьем раунде.

Он получил медицинскую помощь на ринге, после чего был доставлен в больницу, где через 30 минут после прибытия была констатирована его смерть.

Пресс-служба Боксёрского управления Ганы (GBA) также опубликовала официальное заявление в связи с трагическим инцидентом.

«Олувасегун был признан годным по состоянию здоровья Контрольным советом Нигерии по боксу и получил сертификат профессионального боксёра до того, как GBA санкционировала и одобрила проведение поединка.

За несколько секунд до окончания третьего раунда Олувасегун отступил назад во время боя и опёрся спиной о канаты, не получив ни одного удара от своего противника.

Рефери Ричард Амеви, почувствовав опасность, махнул рукой, объявляя об окончании боя, и немедленно пригласил врача у ринга, который при поддержке парамедиков из национальной службы скорой помощи оказал помощь боксёру в его реанимации», — сказано в заявлении.