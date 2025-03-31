Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника, с которым ему приходилось драться.

«Люди, кажется, искренне удивляются, когда я говорю им, что Эвандер Холифилд был моим самым сложным соперником. Не путайте с Рэем Мерсером, бой с которым я называл самым сложным в карьере.

У Холифилда, как и у меня, обширная любительская карьера, которая хорошо помогла ему на протяжении всей его профессиональной карьеры. До того, как Эвандер перешёл в супертяжёлый вес, он был человеком, который победил в тяжёлом весе, став бесспорным чемпионом и, возможно, лучшим за всю историю в этой весовой категории.

Когда вы объединяете любительский и профессиональный опыт Эвандера, вам будет трудно не заметить, какого успеха он добился на ринге. Я могу немного подразнить его. Он знает, что я выиграл оба боя, хотя и не признаёт этого. Но если говорить серьёзно, то он единственный, кто провёл со мной 24 раунда», — приводит слова Льюиса портал Give me Sport.