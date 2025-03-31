Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Бейдер заявил, что открыт к возвращению в UFC

Райан Бейдер заявил, что открыт к возвращению в UFC
Комментарии

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Райан Бейдер заявил, что открыт к возвращению в UFC.

«Мы с менеджером говорили об этом и обсуждали, как было бы здорово — замкнуть круг, вернуться и по крайней мере уйти в отставку, будучи бойцом UFC или что-то в этом роде — даже провести один бой. Мы определённо думали об этом, и это был бы классный сценарий для моего будущего», — приводит слова Бейдера портал MMAJunkie.

В последнем поединке, который состоялся в феврале 2024 года, Бейдер уступил нокаутом в первом раунде представителю Бразилии Ренану Феррейре.

Материалы по теме
Бывший чемпион Bellator Райан Бейдер подтвердил уход из PFL
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android