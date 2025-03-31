Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Райан Бейдер заявил, что открыт к возвращению в UFC.

«Мы с менеджером говорили об этом и обсуждали, как было бы здорово — замкнуть круг, вернуться и по крайней мере уйти в отставку, будучи бойцом UFC или что-то в этом роде — даже провести один бой. Мы определённо думали об этом, и это был бы классный сценарий для моего будущего», — приводит слова Бейдера портал MMAJunkie.

В последнем поединке, который состоялся в феврале 2024 года, Бейдер уступил нокаутом в первом раунде представителю Бразилии Ренану Феррейре.