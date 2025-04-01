Алексей Олейник: подрался бы с Фёдором Емельяненко. Вопрос только в деньгах

Бывший рейтинговый боец UFC россиянин Алексей Олейник заявил, что готов подраться с легендарным бойцом смешанных единоборств соотечественником Фёдором Емельяненко.

«А почему нет? Я не боюсь, без проблем. Да, я не хочу больше драться. Но тут вопрос в финансах. Но и тут нужно понимать. Если мне предложат подраться с Фёдором за $ 200 тыс. или зарубежным бойцом за те же деньги, я выберу иностранца. Но это не аксиома. Я уважаю Фёдора. Но это не значит, что я не соглашусь подраться с ним. Вопрос только в деньгах. Чем сильнее и страшнее соперника дали – тем интереснее», — сказал Олейник в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.