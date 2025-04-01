Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алексей Олейник: подрался бы с Фёдором Емельяненко. Вопрос только в деньгах

Алексей Олейник: подрался бы с Фёдором Емельяненко. Вопрос только в деньгах
Комментарии

Бывший рейтинговый боец UFC россиянин Алексей Олейник заявил, что готов подраться с легендарным бойцом смешанных единоборств соотечественником Фёдором Емельяненко.

«А почему нет? Я не боюсь, без проблем. Да, я не хочу больше драться. Но тут вопрос в финансах. Но и тут нужно понимать. Если мне предложат подраться с Фёдором за $ 200 тыс. или зарубежным бойцом за те же деньги, я выберу иностранца. Но это не аксиома. Я уважаю Фёдора. Но это не значит, что я не соглашусь подраться с ним. Вопрос только в деньгах. Чем сильнее и страшнее соперника дали – тем интереснее», — сказал Олейник в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Гениальный борец подерётся на голых кулаках. Что с ударной техникой Олейника?
Гениальный борец подерётся на голых кулаках. Что с ударной техникой Олейника?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android