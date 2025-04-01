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«Всё по-честному». Олейник высказался о предстоящем дебюте в BKFC

«Всё по-честному». Олейник высказался о предстоящем дебюте в BKFC
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Бывший рейтинговый боец UFC россиянин Алексей Олейник поделился мыслями насчёт предстоящего дебюта в североамериканской лиге кулачных боёв Bare Knukle Fighting Championship (BKFC), который состоится 4 апреля в Дубае (ОАЭ) против бразильца Джеронимо дос Сантоса.

«У меня просто будет наполовину меньше фигур. Ног нет, борьбы нет. Мне не нужно думать, как там душить, проходить в ноги, переводить. Остаётся только одно моё оружие. Но и у него так же. Всё по-честному. И соперник не профессиональный боксёр. Такой же человек. Против боксёра я бы не согласился выходить. Либо попросил больше денег», — сказал Олейник в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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