47-летний Алексей Олейник высказался о возможном завершении карьеры

Бывший рейтинговый боец UFC россиянин Алексей Олейник поделился мыслями о потенциальном завершении карьеры в смешанных единоборствах.

«Не буду загадывать. Я сейчас вообще ничего не загадываю. У меня есть жизненные обстоятельства. А вообще я не очень хотел драться, если честно. Пришлось, обстоятельства заставили. Можно ещё вернуться к своим возможностям. Но я уже совсем не хочу драться», — сказал Олейник в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Следующий поединок Олейник проведёт 4 апреля в Дубае (ОАЭ). Его соперником станет представитель Бразилии Джеронимо дос Сантос.