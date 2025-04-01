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«Кто-то думает, что просто оскорблять другого круто». Олейник — об отношении к поп-MMA

«Кто-то думает, что просто оскорблять другого круто». Олейник — об отношении к поп-MMA
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Бывший рейтинговый боец UFC россиянин Алексей Олейник рассказал о том, как относится к поп-ММА.

«Очень плохо отношусь к поп-MMA. Эти люди нивелировали всё то, от чего люди вырвались из каменного века. Они постарались это вернуть. Это моё мнение. Кто-то думает, что просто оскорблять другого круто и классно. А на самом деле это ужасно», — сказал Олейник в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Следующий поединок российский атлет проведёт 4 апреля в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Его соперником станет представитель Бразилии Джеронимо дос Сантос.

Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 1996 году. Имеет опыт выступлений в M-1. С 2014 по 2022 годы дрался в UFC, где провёл 17 боёв, одержав девять побед и потерпев восемь поражений. Всего на счету россиянина в MMA 61 победа и 18 поражений.

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