Видео: Двалишвили взобрался по двум канатам, после чего начал подтягиваться

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили показал свою тренировку на канате и турнике.

Напомним, последний бой Мераб провёл 18 января на турнире североамериканской лиги UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Его соперником был топовый и непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов. Поединок завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Молодого орла это поражение стало первым в карьере.

В своём профессиональном рекорде грузинский атлет имеет 19 побед, из которых четыре были одержаны досрочно, и четыре поражения.