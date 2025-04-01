Роман Копылов может провести бой с Пауло Костой на турнире UFC 317

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов может провести бой с бывшим претендентом на титул бразильцем Пауло Костой, сообщает инсайдер Бенни П. в социальной сети X.

Сообщается, что бой может пройти на турнире UFC 317, который запланирован на 28 июня.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Копылов победил американца Криса Кёртиса. Бой завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде.

Всего Копылов провёл 17 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 14 побед и потерпел три поражения.