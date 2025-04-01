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Сэндхаген объяснил, что нужно сделать Умару Нурмагомедову для победы над Двалишвили

Сэндхаген объяснил, что нужно сделать Умару Нурмагомедову для победы над Двалишвили
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Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказался о потенциальном реванше между россиянином Умаром Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили.

«На месте Умара в реванше с Мерабом я бы определённо занял центр клетки и реже работал ногами. Всё решил пятый раунд. С Двалишвили нужно либо диктовать темп, либо делать всё ради того, чтобы не лишиться сил», – сказал Сэндхаген в интервью Люку Томасу.

Напомним, чемпионский поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоялся на турнире UFC 312 в феврале и завершился победой грузинского бойца единогласным судейским решением.

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