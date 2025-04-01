Пэдди Пимблетт дал категоричный прогноз на бой с Чендлером

Британский легковес UFC Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке с американским экс-претендентом на титул Майклом Чендлером, который состоится на турнире UFC 314 в Лос-Анджелесе (США).

«Когда в UFC предложили мне пятираундовый бой, то не были уверены, что я соглашусь. Но число раундов не имеет значения, потому что Чендлер будет финиширован за два раунда. Можно ждать досрочную победу», — приводит слова Пимблетта издание TNT Sports.

В своем последнем бою на UFC 304 в июле Пимблетт «задушил» американца Бобби Грина. Чендлер на UFC 309 в ноябре проиграл единогласным судейским решением экс-чемпиону бразильцу Чарльзу Оливейре.