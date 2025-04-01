Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пэдди Пимблетт дал категоричный прогноз на бой с Чендлером

Пэдди Пимблетт дал категоричный прогноз на бой с Чендлером
Комментарии

Британский легковес UFC Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке с американским экс-претендентом на титул Майклом Чендлером, который состоится на турнире UFC 314 в Лос-Анджелесе (США).

«Когда в UFC предложили мне пятираундовый бой, то не были уверены, что я соглашусь. Но число раундов не имеет значения, потому что Чендлер будет финиширован за два раунда. Можно ждать досрочную победу», — приводит слова Пимблетта издание TNT Sports.

В своем последнем бою на UFC 304 в июле Пимблетт «задушил» американца Бобби Грина. Чендлер на UFC 309 в ноябре проиграл единогласным судейским решением экс-чемпиону бразильцу Чарльзу Оливейре.

Материалы по теме
Чарльз Оливейра разобрал бой Чендлер — Пимблетт
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android