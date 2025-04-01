Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ты слабак». Шон Брэди обрушился с критикой на Колби Ковингтона

«Ты слабак». Шон Брэди обрушился с критикой на Колби Ковингтона
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Шон Брэди высказался о трёхкратном претенденте на титул соотечественнике Колби Ковингтоне.

«Он высококлассный борец, но послушайте, Леон много раз валил его, выбил из него дерьмо. Вы видели, что я сделал с Леоном? А что я сделаю с ним? Я бы убил его, чёрт возьми. Он даже не входит в топ-15. Возможно, у него уже нет чёртовой работы. Когда он в последний раз выигрывал бой? Он отстой…

Колби, ты слабак. Как можно получить от Масвидаля на людях, а затем подать на него в суд? Ты профессиональный боец. И слабак», — сказал Брэди в подкасте BradyBagz.

Материалы по теме
Брэди: Рахмонов победил только одного серьёзного соперника
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android