«Ты слабак». Шон Брэди обрушился с критикой на Колби Ковингтона

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Шон Брэди высказался о трёхкратном претенденте на титул соотечественнике Колби Ковингтоне.

«Он высококлассный борец, но послушайте, Леон много раз валил его, выбил из него дерьмо. Вы видели, что я сделал с Леоном? А что я сделаю с ним? Я бы убил его, чёрт возьми. Он даже не входит в топ-15. Возможно, у него уже нет чёртовой работы. Когда он в последний раз выигрывал бой? Он отстой…

Колби, ты слабак. Как можно получить от Масвидаля на людях, а затем подать на него в суд? Ты профессиональный боец. И слабак», — сказал Брэди в подкасте BradyBagz.