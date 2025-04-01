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Александр Емельяненко подробно рассказал о реабилитации после отказа ног

Александр Емельяненко подробно рассказал о реабилитации после отказа ног
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Звездный российский ветеран MMA Александр Емельяненко рассказал о реабилитации после отказа ног, вызванного проблемами со спиной.

«Мое состояние каждый день улучшается. Спасибо докторам, которые занимаются моей реабилитацией.

Ходить я пока не хожу, передвигаюсь на кресле-каталке, но каждый день делаю физические упражнения и потихоньку, всё уверенней и уверенней, становлюсь на ноги.

Занят полностью своим выздоровлением, как и все пациенты. Врачи прогнозы дают утешительные, замечательные, положительные… Спортивную карьеру, невзирая на советы врачей, я собираюсь продолжать», — сказал Емельяненко в социальных сетях.

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