Александр Емельяненко подробно рассказал о реабилитации после отказа ног

Звездный российский ветеран MMA Александр Емельяненко рассказал о реабилитации после отказа ног, вызванного проблемами со спиной.

«Мое состояние каждый день улучшается. Спасибо докторам, которые занимаются моей реабилитацией.

Ходить я пока не хожу, передвигаюсь на кресле-каталке, но каждый день делаю физические упражнения и потихоньку, всё уверенней и уверенней, становлюсь на ноги.

Занят полностью своим выздоровлением, как и все пациенты. Врачи прогнозы дают утешительные, замечательные, положительные… Спортивную карьеру, невзирая на советы врачей, я собираюсь продолжать», — сказал Емельяненко в социальных сетях.