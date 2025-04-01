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39-летний Уайлдер заявил, что намерен стать абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе

39-летний Уайлдер заявил, что намерен стать абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) заявил, что, несмотря на спад в карьере, по-прежнему нацелен на объединение всех титулов дивизиона.

«Мы по-прежнему на миссии. Я должен был давно всего этого достичь, если бы имел возможности как у других…

Я занимался лечением своих плеч. Любой, кто понимает, знает, что это один из самых длительных процессов, когда дело касается операций. У меня дважды была травма… Последние пять лет я жил с болью. Но сейчас я свободен от неё», — приводит слова Уайлдера издание talkSPORT.

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