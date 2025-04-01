Деметриус Джонсон: Аспиналлу не стоит ждать Джона Джонса

Экс-чемпион UFC и ONE FC Деметриус Джонсон считает, что британский тяжеловес Том Аспиналл не должен брать большой перерыв от боёв из-за ожидания американца Джона Джонса.

«На месте Аспиналла я бы подумал: «Боже, я не буду ждать шесть месяцев». Складывается ощущение, что в UFC должны дать ему ещё один бой. С другой стороны, это будет крупнейший бой в его карьере, если он победит Джона Джонса…

Я бы отказался, учитывая, что Джон Джонс хочет шесть месяцев. Я бы подрался с кем-то другим. Я бы защитил временный титул в тяжёлом весе. Все дерутся по графику Джона Джонса. Он диктует то, что сейчас происходит. Аспиналлу не стоит ждать Джонса», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.