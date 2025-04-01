PFL World Tournament 1: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 3 на 4 апреля в Орландо (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 1.
В рамках шоу состоятся поединки четвертьфинала Гран-при в полусреднем (до 77 кг) и полулёгком (до 65 кг) дивизионах с участием российских бойцов:
Джейсон Джексон (Ямайка) — Андрей Корешков (Россия), полусредний вес;
Магомед Умалатов (Россия) — Логан Сторли (США), полусредний вес;
Мухамед Берхамов (Россия) — Тэд Джин (США), полусредний вес;
Мовлид Хайбулаев (Россия) — Джереми Кеннеди (Канада), полулёгкий вес.
Начало турнира – в 2:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на платформе Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.