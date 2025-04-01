Чемпионку мира по боксу Савельеву обманули на 2,2 млн рублей — Mash
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Чемпионка мира среди любителей россиянка Елена Савельева была обманута мошенниками, сообщает издание Mash.
Про информации ресурса, в результате инцидента Савельева лишилась 2,26 млн рублей. Спортсменка уже обратилась в полицию.
Елене Савельевой 40 лет. Уроженка Тулы является победительницей чемпионата мира 2010 года в весовой категории до 54 кг, а также трёхкратным призёром мировых первенств (2008, 2012, 2014). Дважды становилась чемпионкой Европы (2011, 2016). Является заслуженным мастером спорта России.
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