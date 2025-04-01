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Экс-чемпион UFC: удивлюсь, если бой Джонса и Аспиналла зайдёт дальше первого раунда

Экс-чемпион UFC: удивлюсь, если бой Джонса и Аспиналла зайдёт дальше первого раунда
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Бывший чемпион UFC британец Майк Биспинг высказался об ожидаемом поединке за титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

«Аспиналл – элитный тяжеловес. Другие тяжеловесы не такие быстрые, техничные и ловкие. Том — это Жорж Сен-Пьер среди тяжеловесов. И я буду очень удивлён, как бы неуважительно это ни звучало, если бой Аспиналла и Джонса зайдёт дальше первого раунда», — приводит слова Биспинга издание Sports Illustrated.

В своем последнем бою на UFC 304 в июле Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса. Джонс на UFC 309 в ноябре нокаутировал экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.

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