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PFL World Tournament 1: полный кард участников, список бойцов, кто из россиян участвует

PFL World Tournament 1: полный кард участников, список бойцов, кто из россиян участвует
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В ночь с 3 на 4 апреля в Орландо (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 1.

В рамках шоу пройдут поединки четвертьфинала Гран-при в полусреднем (до 77 кг) и полулёгком (до 65 кг) дивизионах. Ниже представлен полный кард:

Джейсон Джексон (Ямайка) — Андрей Корешков (Россия), полусредний вес;
Хесус Пинедо (Перу) — Адам Борич (Венгрия), полулёгкий вес;
Магомед Умалатов (Россия) — Логан Сторли (США), полусредний вес;
Джереми Кеннеди (Канада) — Мовлид Хайбулаев (Россия), полулёгкий вес;
Мухамед Берхамов (Россия) — Флорим Зендели (Албания), полусредний вес;
Габриэль Брага (Бразилия) — Ив Ланду (Франция), полулёгкий вес;
Яннис Башар (Греция) — Масаюки Кикуири (Япония), полусредний вес;
Натан Келли (Ирландия) — Тай Кюн Ким (Южная Корея), полулёгкий вес;
Джозеф Лучиано (Австралия) — Сарек Шилдс (США), полусредний вес;
Фредерик Дюпрас (Канада) — Нэйтан Гариб (США), полулёгкий вес.

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