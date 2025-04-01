Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос: когда бой, дата и время боя, где смотреть

4 апреля в Дубае (ОАЭ) состоится турнир кулачной лиги Bare Knuckle FC (BKFC), в рамках которого российский ветеран смешанных единоборств Алексей Олейник проведёт поединок с бразильцем Джеронимо дос Сантосом.

Трансляцию турнира BKFC проведёт телеканал «Матч! Боец», начало – в 19:30 по московскому времени.

Алексею Олейнику 47 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 1996 году. Имеет опыт выступлений в M-1. С 2014 по 2022 год дрался в UFC, где провёл 17 боёв, одержав девять побед и потерпев восемь поражений. Всего на счету россиянина в MMA 61 победа и 18 поражений.

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