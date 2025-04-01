Экс-чемпион RCC Hard, лишённый титула за отказ от его защиты, вернулся в лигу

Бывший чемпион RCC Hard Виктор Баталов, ранее освободивший титул в полулёгком весе (до 65 кг), достиг нового соглашения с лигой, сообщает пресс-служба.

Баталов подписал новый контракт на прежних условиях, однако его титул останется вакантным, а сам он станет претендентом. 3 мая в Екатеринбурге на турнире RCC Hard 14 россиянин проведёт чемпионский бой против уроженца Таджикистана Шохруха Джиянова.

«Наши недопонимания закрыты. Я думаю, что была проделана работа над ошибками, и у Виктора есть большой потенциал. 3 мая мы сделаем чемпионский реванш против Джиянова. Первый бой был очень близким», – прокомментировал новость глава RCC Николай Клименко.