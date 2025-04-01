Григорий Дрозд дал прогноз на предстоящий бой Тима Цзю и Джозефа Спенсера

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд высказался о предстоящем поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю и американцем Джозефом Спенсером.

«Джозеф Спенсер – неплохой вариант для возвращения Тима Цзю. Мне кажется, что он является быстрым и крепким середняком. Но у него есть свои пробелы. Для Тима это будет хороший бой. Спенсер любит идти вперёд, он активен в атаке. Тиму это нравится. Это очень неплохой вариант. Но весь вопрос не в Спенсере, а в Тиме. Как он смог преодолеть поражение, справиться с психологической ситуацией. Не все могут вернуться, имеют крепость. Это самый главный вопрос», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.