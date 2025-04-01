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В команде Копылова прокомментировали слух о бое с Пауло Костой

В команде Копылова прокомментировали слух о бое с Пауло Костой
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Расул Магомедалиев, член тренерского штаба российского средневеса UFC Романа Копылова, прокомментировал слух об организации поединка его подопечного с бывшим претендентом на титул бразильцем Пауло Костой.

«Насчёт боя Копылова и Косты – точной даты пока нет, пока только идёт разговор. Шансы у Романа хорошие – он быстрее, моложе, мощнее. Копылов сильнее Косты во всех аспектах. Вижу бой в стойке. Есть вариант, что Роман выиграет нокаутом. Или они подерутся до конца боя, или Роман может досрочно выиграть у бразильца в третьем раунде», — приводит слова Магомедалиева издание MMA.Metaratings.ru.

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