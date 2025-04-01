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Соперник Тима Цзю призвал команду австралийца поменять судей перед боем

Соперник Тима Цзю призвал команду австралийца поменять судей перед боем
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Американский боксёр Джозеф Спенсер раскритиковал судейскую бригаду, которая будет обслуживать его предстоящий поединок с экс-чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийцем Тимом Цзю.

«Тим должен спросить себя, хочет ли он честного боя в воскресенье. У нас было соглашение – мне пообещали, что будет два независимых судьи. Если бы у меня было большое имя в Австралии, я бы сделал всё возможное, чтобы поднять шумиху.

Так не поступают. Это не мелочи. О чём бы меня ни просили, я это делал. Я хорошо подготовился, пообщался с медиа, чтобы продвинуть бой… И всё, о чём я прошу – это честный шанс», — приводит слова Спенсера FOX Sports Australia.

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