Джо Роган предложил разрешить удары по затылку

Известный американский комментатор UFC, подкастер и стендап-комик Джо Роган выступил с инициативой легализовать удары по затылку в поединках по правилам смешанных единоборств.

«Не уверен, стоит ли запрещать удары по затылку — для меня это не имеет смысла, и это нужно разрешить. Если обсудить этот вопрос с нейробиологом, то он скажет, что это особо уязвимая зона. Но разве это не виски? Разве не глаза? Всё так же уязвимо», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Напомним, в конце прошлого года UFC приняло решение о легализации ударов локтями 12:6. Кроме того, было изменено правило о нахождении бойца на трёх точках опоры, согласно которому человек больше не считается на земле, если опирается на одну руку.