Дрозд высказался о том, что Тим Цзю запретил отцу посещать свои поединки

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Григорий Дрозд высказался о том, что австралиец Тимофей Цзю запретил отцу посещать свои поединки.

«Я бы не стал винить только Костю. В отрыве от него Тимофею было рановато выходить на такой уровень. Как оказалось, он вообще не готов. Кроме внутреннего стержня и желания, не оказалось ничего. Ни техники, ни тактики. При этом Костя – человек с амбициями. Он ставит себя всегда на первое место. А быть тренером – это ставить себя на последнее место. Первое мнение – твоего ученика. К нему нужно прислушиваться. А у Кости немного другой характер. Он мог в этой части повлиять. Тимофей Цзю – это не Костя Цзю. Возможно, отец мог внести небольшой дискомфорт в его лагерь. Но полностью я бы не говорил, что именно Костя сделал так, что Тим так провёл свой последний бой.

Я за то, что слушать нужно бойца. Если отец мешает, его нужно убирать. Тим сам знает, как ему лучше боксировать», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.