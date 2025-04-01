Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Предложил бы Алексею закончить карьеру». Дрозд — о дебюте Олейника в кулачке

«Предложил бы Алексею закончить карьеру». Дрозд — о дебюте Олейника в кулачке
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Григорий Дрозд поделился мыслями насчёт предстоящего дебюта соотечественника и экс-бойца UFC Алексея Олейника в лиге кулачных боёв Bare Knukle Fighting Championship. Удав проведёт бой с бразильцем Джеронимо дос Сантосом 4 апреля в Дубае.

«Алексей – взрослый боец. Я бы уже предложил Олейнику завершить карьеру. По поводу кулачных боёв… Бокс Олейника – не самая сильная сторона. Да и возраст у нашего уважаемого ветерана уже не тот, чтоб соперничать с молодыми на голых кулаках. У меня к нему дружеское предложение закончить карьеру», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Дрозд высказался о том, что Тим Цзю запретил отцу посещать свои поединки
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android