«Предложил бы Алексею закончить карьеру». Дрозд — о дебюте Олейника в кулачке

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Григорий Дрозд поделился мыслями насчёт предстоящего дебюта соотечественника и экс-бойца UFC Алексея Олейника в лиге кулачных боёв Bare Knukle Fighting Championship. Удав проведёт бой с бразильцем Джеронимо дос Сантосом 4 апреля в Дубае.

«Алексей – взрослый боец. Я бы уже предложил Олейнику завершить карьеру. По поводу кулачных боёв… Бокс Олейника – не самая сильная сторона. Да и возраст у нашего уважаемого ветерана уже не тот, чтоб соперничать с молодыми на голых кулаках. У меня к нему дружеское предложение закончить карьеру», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.