Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«День чемпиона». Волков опубликовал забавное видео, где показал свою ежедневную рутину

«День чемпиона». Волков опубликовал забавное видео, где показал свою ежедневную рутину
Комментарии

36-летний третий номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) россиянин Александр Волков опубликовал забавное видео, где показал свою ежедневную рутину.

«Ежедневная рутина. День чемпиона», — подписал Волков видео, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 7 декабря 2024 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 310, российский атлет разделил октагон с бывшим обладателем временного чемпионского титула UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом. Для бойцов это был реванш. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Гана раздельным решением судей. Для Драго это поражение стало первым с марта 2022 года.

Материалы по теме
Александр Волков объяснил, как именно допинг воздействует на спортсменов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android