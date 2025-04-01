«День чемпиона». Волков опубликовал забавное видео, где показал свою ежедневную рутину

36-летний третий номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) россиянин Александр Волков опубликовал забавное видео, где показал свою ежедневную рутину.

«Ежедневная рутина. День чемпиона», — подписал Волков видео, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 7 декабря 2024 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 310, российский атлет разделил октагон с бывшим обладателем временного чемпионского титула UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом. Для бойцов это был реванш. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Гана раздельным решением судей. Для Драго это поражение стало первым с марта 2022 года.