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Сен-Пьер опубликовал картинку с топ-10 лучшими бойцами ММА, на которой есть два россиянина

Сен-Пьер опубликовал картинку с топ-10 лучшими бойцами ММА, на которой есть два россиянина
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем (до 77 кг) и среднем (до 84 кг) весе, а также член Зала славы UFC канадец Жорж Сен-Пьер опубликовал картинку с топ-10 лучшими бойцами в истории смешанных единоборств.

«Я наткнулся на это и подумал, что это классная картинка», — подписал фото Сен-Пьер, опубликовав его на своей странице в X (ранее Twitter).

На картинке изображены следующие бойцы: в верхнем ряду слева направо — Фёдор Емельяненко, Рэнди Кутюр, Чак Лиддел, Би-Джей Пенн и Камару Усман. В нижнем ряду слева направо изображены Хабиб Нурмагомедов, сам Сен-Пьер, Джонс Джонс, Андерсон Силва и Деметриус Джонсон.

Фото: Аккаунт Diaztwismma в X (ранее Twitter)

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