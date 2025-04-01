«Три маленьких стафилококковых инфекции». Макгрегор — о Хабибе, Махачеве и Топурии

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор высказался в адрес россиян Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, а также испано-грузина Илии Топурии.

«Три маленьких стафилококковых инфекции. Хабиб — восемь нокаутов, Топурия — шесть нокаутов, Махачев — пять нокаутов. Макгрегор — 19 нокаутов», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде представителю США Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.