«Дисциплина превыше препятствий». Царукян показал, как подтягивается на яхте в море

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Арман Царукян продемонстрировал, как подтягивается на яхте в открытом море.

«Дисциплина превыше препятствий», — подписал видео Царукян, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.