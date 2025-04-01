Анкалаев: чувство, будто Перейра не хочет реванш после того, как я согласился на август

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев обратился к своему бывшему сопернику и экс-чемпиону UFC в категории до 93 кг бразильцу Алексу Перейре.

«У меня такое чувство, будто ты не хочешь реванш после того, как я согласился на август», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Первый поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг).