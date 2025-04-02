Масвидаль: единственный раз, когда Конор дрался на кулаках, был в баре с чёртовым стариком

40-летний бывший двукратный претендент на чемпионский пояс UFC в полусреднем весе (до 77 кг), а также экс-обладатель титула BMF американо-кубинец Хорхе Масвидаль поделился мыслями насчёт идеи известного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора драться на голых кулаках в лиге Bare Knuckle Fighting Championship.

«Как зовут этого грёбаного карлика? Маленький невысокий парень говорит мне: «Сними перчатки и сражайся, засранец». Придурок, единственный раз, когда ты это делал, был в чёртовом баре со стариком», — приводит слова Масвидаля аккаунт Happy Punch в X (ранее Twitter).

Ранее Хорхе Масвидаль заявил, что готов возобновить карьеру ради боя с Леоном Эдвардсом.