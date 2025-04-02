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Дана Уайт анонсировал главный бой на турнире UFC 316 с участием Мераба Двалишвили

Пресс-служба UFC опубликовала видео, в котором глава промоушена Дана Уайт объявил о главном бою турнира UFC 316, который пройдёт 7 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США).

Грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили готовится к защите своего титула в поединке против американского бойца Шона О’Мэлли.

Кроме того, вторым по значимости событием вечера станет титульный бой, в котором встретятся Джулианна Пенья и её соотечественница Кайла Харрисон.

В своём профессиональном рекорде грузинский атлет имеет 19 побед, из которых четыре были одержаны досрочно, и четыре поражения. Рекорд О’Мэлли — 18-2.

Напомним, первый бой Двалишвили и О’Мэлли состоялся на UFC 306 в сентябре 2024 года и завершился победой грузинского бойца единогласным судейским решением. Американец лишился чемпионского титула.

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